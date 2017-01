(TJ) - Bis zu 250 Tonnen Papier standen am Mittwochmorgen auf dem Freigelände eines Entsorgungsunternehmens in Trier in Flammen. Das Unternehmen liegt in der Metternichsstraße, unweit der Arena Trier. Die Rauchsäule war weithin sichtbar.



Wie es zu dem Brand, der nach 9.00 Uhr gemeldet wurde kam, ist noch nicht klar. Menschen kamen ersten Informationen zufolge nicht zu Schaden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde den Anwohnern geraten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten könnten sich noch bis in den Nachmittag ziehen.