(che) - Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr meldete ein Mann der Polizei einen Raubüberfall, der sich in Strassen zugetragen hatte. Drei Männer hatten das Mobiltelefon sowie die Autoschlüssel des Anrufers entwendet - und waren anschließend in Richtung Luxemburg geflohen.

Laut Polizeibericht hatte der Mann die Verfolgung der drei Männer aufgenommen und fand sein Mobiltelefon unter der Brücke in der Route d´Arlon. Eine Patrouille, die sich zu dem Zeitpunkt in der Rue de Hollerich befand, fahndete sogleich nach den drei Tätern.

Vor einer Autowerkstatt in der Route d´Arlon wurden sie fündig - zwei Männer, die auf die Beschreibung des Überfallenen passten, wurden kontrolliert. Der dritte Flüchtige wurde von einer weiteren Patrouille auf dem Bürgersteig, ebenfalls in der Route d´Arlon gesichtet. Dieser wollte sich, als er die Beamten sah, in einem Laden verstecken - doch die Polizisten waren schneller und konnten den Mann im Geschäftseingang fassen.

Die drei Männer wurden vom Beraubten identifiziert, es wurde Strafanzeige erstellt.