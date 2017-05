(SH) - In ihrem Gebäude würde es riechen wie in einem Coffee-Shop, meldete eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Rue de Kleinbettingen in Steinfort am frühen Mittwochabend der Polizei.

Vor Ort konnten die Beamten die betroffene Wohnung schnell ausfindig machen. Die beiden Bewohnen händigten freiwillig 15 Gramm Marihuana aus. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung wurden eine Softairwaffe, Drogenutensilien sowie ein Buschmesser gefunden und beschlagnahmt. Gegen den Besitzer der Drogen und Waffen wurde Protokoll erstellt.





