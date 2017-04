(SH) - Am Samstag gegen 13 Uhr wurde eine Frau in Schifflingen im Chemin Vert von einem Mann sexuell belästigt, als sie mit ihrem Hund durch den Wald lief. Der Täter fasste die Frau von hinten am Arm, berührte sie dann im Intimbereich.

Als der Hund ein aggressives Verhalten an den Tag legte, ließ der Mann von seinem Vorhaben ab. Er trug schwarze Joggingkleidung sowie eine Mütze mit Löchern.