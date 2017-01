(SH) - Schwere Verletzungen zog sich am Montag gegen 10 Uhr ein Autofahrer in der Route des Trois Cantons in Reckingen/Mess zu, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen einen Baum prallte. Da der Mann in seinem Wagen eingeklemmt worden war, mussten die Rettungsdienste das Dach aufschneiden. Die Straße musste während des Einsatzes gesperrt werden.

Wie die Polizei mitteilt, ist derzeit nicht klar, ob sich der Fahrer in Lebensgefahr befindet.

Im Rahmen dieses Unfalls war es in Esch/Alzette zu einem weiteren Zusammenprall zwischen einem Polizeiwagen, der zum Unfallort in Reckingen/Mess unterwegs war, und einem weiteren Fahrzeug gekommen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.