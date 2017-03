(SH) - Die Fälle, in denen Fußgänger angefahren werden, häufen sich in dieser Woche. Nachdem am Montag in Rodange eine Frau in einen Unfall verwickelt war und am Dienstag in Esch/Alzette ein Junge, wurde am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr ein Fußgänger in der Route de Longwy in Petingen angefahren und verletzt. Der Rettungswagen und die Rettungsdienste aus Petingen sowie die Polizei kümmerten sich um das Opfer, resp. nahmen den Unfall auf.

Kurz nach 16 Uhr kam es unterdessen in der Rue de Merl in Luxemburg zu einer Kollision zwischen zwei Wagen, bei der eine Person verletzt wurde. Die Rettungsdienste aus Luxemburg sowie die Polizei waren vor Ort.