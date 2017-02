(LW/tom) - Am Sonntagnachmittag um 16:52 Uhr wurde die Feuerwehr Petingen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus nach Petingen in die „Avenue de la Gare“ alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es zu einem Brand in einer Küche gekommen war. Unter schwerem Atemschutz wurde der Brand schnell bekämpft, und so konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Zimmer verhindert werden.

Foto: Feuerwehr Petingen

Insgesamt vier Personen aus anderen Wohnungen mussten mittels Brandfluchthauben evakuiert werden, da sich der Rauch bereits über das gesamte Treppenhaus ausgebreitet hatte. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Petingen mit 28 Mann und sechs Fahrzeugen, die Feuerwehr Sanem/Differdingen, zwei Krankenwagen, sowie mehrere Polizeieinheiten.

