(dho) - Am frühen Mittwochmorgen war ein junger Mann im Inneren eines Müllwagens gefunden worden.



Die Polizei teilte mit, dass der Mann bei dem Vorfall nicht so schwer verletzt worden war, wie anfangs angenommen. Er konnte das Krankenhaus in Zwischenzeit wieder verlassen.



Der junge Mann hatte ausgesagt, eigenständig in einen Papiercontainer gestiegen zu sein, um dort zu übernachten. Erst durch die Verletzungen, die er sich zugezogen hat, sei er im Inneren des Wagens wach geworden.



Die Männer der Müllabfuhr hatten, als sie auf der Avenue de la liberté in Luxemburg-Gare unterwegs waren, plötzlich Schreie gehört und hielten ihr Fahrzeug in der angrenzenden Rue Heinrich Heine an. Die herbeigerufenen Rettungsdienste konnten einen Mann aus dem Inneren des Fahrzeuges bergen.



Weitere Ermittlungen laufen.



Ähnlicher Fall 2013



Bereits im April 2013 hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben. Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Vandoeuvre (F) hatte sich damals im Bahnhofsviertel in einem Müllconteiner befunden, und war bei dessen Entleerung von den Pressplatten erdrückt worden.