(tom/LW) Ein 36-jähriger Mann aus Mettlach im Saarland hat offenbar am Mittwoch oder Donnerstag seine 40-jährige Frau und seine dreijährige Tochter erstochen und sich danach das Leben genommen. Das berichtet die "Saarbrücker Zeitung". Die Ermittlungen laufen noch.

Die saarländische Polizei bestätigte dem Blatt, dass am Donnerstagmorgen im Bereich des neuen Baumwipfelpfades in Orscholz die Leiche eines 36-jährigen Mannes gefunden worden sei. Er habe sich offensichtlich vom Baumwipfelpfad in den Tod gestürzt. Der Mann sei in psychiatrischer Behandlung gewesen.



Als die Polizei seine Wohnung öffnete, wurde das gesamte Ausmaß der Tragödie deutlich: Die Ehefrau des Toten und seine dreijährige Tochter lagen dort in ihrem Blut.



Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Mann zuerst seine Familie mit Messerstichen getötet hat und sich anschließend das Leben nahm. Die Ermittlungen dauern an.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.