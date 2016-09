(SH) - In der Rue de Bonnevoie kam die Polizei am Dienstag gegen 13 Uhr einem Drogendealer auf die Schliche. Dieser war nämlich kurz zuvor beobachtet worden, als er in einem Fahrzeug einen Deal abgeschlossen hatte. Der Beobachter alarmierte die Polizei, die sich vor Ort begab.



Dort kontrollierten die Beamten die beiden Fahrzeuginsassen. Nachdem Letztere eine Beschreibung des Drogenverkäufers abgegeben hatten, konnte auch dieser Mann gefunden werden. Auf Anfrage der Staatsanwaltschaft wurde der mutmaßliche Dealer dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Im Wagen konnte unterdessen nur eine geringe Menge an Haschisch sicher gestellt werden.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.