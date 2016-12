(che) - Wie die Polizei berichtet, hat am Mittwoch gegen 13.20 Uhr in der Grand-rue in der Hauptstadt ein Ladendiebstahl stattgefunden.

Ein Mann nahm sich ein teures Parfüm aus dem Regal und steckte es ein. Statt zu bezahlen, verließ er das Geschäft - und wurde von einem Sicherheitsbeamten festgehalten.



Der Ertappte händigte die Ware zwar daraufhin an den Beamten aus, dieser rief trotzdem die Polizei.



Der Mann wurde festgenommen und am Donnerstagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.