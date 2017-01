(che) - In der Nacht zum Dienstag ging laut Polizeibericht gegen 23.50 Uhr ein Anruf bei der Notrufzentrale ein: Zwei Männer seien in einem Café in der Route de Thionville in der Hauptstadt aneinandergeraten. Einer der beiden sei verletzt, der andere auf der Flucht. Doch kurz danach ein weiterer Anruf: Die Schlägerei sei doch noch nicht vorbei, einer der zwei Streithähne habe bereits eine blutende Wunde.



Wie sich herausstellte waren zwei Männer in einem Lokal in einen Streit geraten, vor der Tür kam es zwischen den beiden zu einem Handgemenge. Als einer der Lokalgäste zu Hilfe eilte, bemerkte er eine offene Wunde im Gesicht des Opfers und wollte diesem helfen. Daraufhin ergriff der mutmaßliche Täter die Flucht.



Während das Opfer ins Krankenhaus gebracht wurde, fahndete die Polizei nach dem Flüchtigen. Als sie ihn - mit Blutflecken an der Kleidung - antrafen, mussten sie ihn mittels polizeitechnischen Handgriffen handlungsunfähig machen.



Bei einer Körperdurchsuchung auf der Dienststelle fanden die Beamten zwei Taschenmesser und ein Multifunktionswerkzeug - welche daraufhin allesamt auf Anordung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt wurden.



Da der Mann alkoholisiert war, musste er die Nacht zudem in der Ausnüchterungszelle verbringen.