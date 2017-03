(SH) - Auf dem Weg zur Schule wurde eine Jugendliche am Freitag gegen 8.25 Uhr von einem Wagen erfasst. Die Schülerin war aus ihrem Bus - Linie vier - ausgestiegen und schloss sich einer Gruppe von Jugendlichen an, um die Rue Frantz Seimetz hinter dem Bus am Fußgängerübergang zu überqueren. Zwar hatte sich die junge Frau noch versicher, ob die Straße frei war, dennoch wurde sie auf Höhe des Beines von einem Geländewagen erfasst, woraufhin sie zu Boden fiel.



Die Fahrer des Busses und des dunklen Geländewagens eilten dem Mädchen zur Hilfe. Die junge Frau begab sich anschließend zur Schule, wo ein Lehrer sie ins Krankenhaus schickte.



Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer, der keine Kontaktdaten hinterlassen hatte. Personen, die Angabe bezüglich des dunklen Geländewagens oder des Fahrers machen können, sollen sich unter der Nummer 4997-4500 bei der Polizei melden.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.