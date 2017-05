(SH) - Gewaltsam wurde eine ältere Frau am Mittwoch in Lamadelaine beraubt. Die Frau befand sich gegen 18 Uhr auf dem Heimweg, als in der Rue du Vieux Moulin ein Mann sie von hinten so in den Rücken stieß, dass die Frau zu Boden fiel und verletzt wurde. Der Täter entriss ihr danach ihre Handtasche und flüchtete in Richtung Fußballfeld, resp. Weiher.



Eine Täterbeschreibung ist nicht bekannt. Eventuelle Zeugen sollen sich bei der Polizeidienststelle Differdingen unter der Telefonnummer 2445-3500 melden.