(LS) - Drei Personen mussten am Sonntag zur Kontrolle in das Dienst tuende Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem ein Weihnachtsbaum kurz vor der Mittagsstunde in einem Appartement in Kopstal Feier gefangen hatte.



Gegen 15 Uhr kam es auch in Clerf in einem Appartement zu einem Brand. Hier wurden zwei Kinder zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Etwas später brannte es dann noch in einem Wohnhaus in Zolver. Hier kam niemand zu Schaden.

Die Feuerwehrkorps der respektiven Gemeinden beziehungsweise zusätzlich der Nachbargemeinden sowie verschiedene Krankenwagen waren vor Ort im Einsatz.