(SH) - In der Flüchtlingsunterkunft in der Luxexpo in Kirchberg kam es am Donnerstagabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern.



Als die Polizisten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass niemand verletzt worden war. Allerdings wurde ihnen mitgeteilt, dass mehrere Bewohner sich Schusswaffen zugelegt hätten.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam es demnach zu einer Durchsuchung. Schusswaffen konnten jedoch nicht gefunden werden. Die Polizei stellte allerdings eine geringe Menge an Drogen sicher. Zudem beschlagnahmten die Beamten sämtliche Gegenstände, welche durch ihre Art und Beschaffenheit als Waffe benutzt werden könnten.

Da auch nach dem Polizeieinsatz keine Ruhe einkehrte, wurden zwölf Personen in einer anderen Unterkunft untergebracht.



