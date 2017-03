(SH) - Als angebliche französische Polizisten getarnt, verschafften sich am Mittwoch Trickdiebe in Kayl und Remerschen Einlass in Wohnungen und stahlen älteren Frauen Geld und Schmuck.

Gegen 9 Uhr hatte ein Mann in der Rue de l'Eglise in Kayl an einer Tür geklingelt und erklärt, er sei französischer Polizist und müsse Ermittlungen wegen Einbrüchen durchführen, dies in Zusammenarbeit mit der Luxemburger Polizei. Da Einbrecher gefasst worden wären, müsse er den Schmuck der Frau zwecks Vergleichs mitnehmen.



Nachdem er sich Zugang zur Wohnung verschafft hatte, erschien ein Komplize - angeblich von der Luxemburger Polizei. Die Männer verstauten den Schmuck in einem Stoffsack und während sich die Frau umzog, um die beiden Männer zur Dienststelle zu begleiten, machten sich die Männer auf die Suche nach Bargeld. Anschließend verschwanden sie. Beide Männer trugen schwarze Kleidung und Handschuhe, waren von weißer Hautfarbe, hatten kurzes schwarzes Haar und sprachen Französisch.

Ein ähnlicher Zwischenfall ereignete sich in der Mittagspause in der Route du Vin in Remerschen. Ein Französisch sprechender Mann fing eine ältere Frau vor ihrer Haustür ab und erklärte, ihr Mann würde nicht öffnen, es bestehe jedoch der Verdacht, dass sich Einbrecher im Haus befinden. Die Frau ließ den Mann ins Haus. Dieser ließ sich Schmuck zeigen, steckte ihn ein und verschwand. Der Mann trug eine Lederjacke mit der Aufschrift "Police", eine Baseballkappe sowie eine schwarze Hose.

Wie die Polizei betont, entspreche der Tatablauf keinesfalls dem Vorgehen der Luxemburger Polizei. Auch sei es nicht der Fall, dass ein französischer Polizist an einer Haustür klingeln würde, um Ermittlungen für Luxemburg durchzuführen.

Alle Luxemburger Polizisten sprechen Luxemburgisch und können sich jederzeit anhand ihres Dienstausweises zu erkennen geben. Bilder der Uniformen finden Sie hier.



