(TJ) - Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass es am Samstagnachmittag in einem Supermarkt in Ingeldorf nicht zu einem möglicherweise schlimmeren Vorfall gekommen ist. Die Zeugen hatten beobachtet, wie ein Mann eine Waffe in seine Umhängetasche packte und sich auf den Weg in das Geschäft machte.



Sie alarmierten die Polizei, die den Mann wenig später im Laden ausfindig machte und seine Tasche untersuchte. In der Tat hatte der Kunde zwei Gasdruckpistolen in der Tasche. Dies ist per Gesetz verboten. Zudem stand er unter Alkoholeinfluss. Was er mit den Waffen in dem Laden wollte, geht aus der Pressemeldung nicht hervor.

Die Polizei weist in aller Deutlichkeit darauf hin, dass solche Waffen außer von Mitgliedern eines Schießvereins oder von Händlern und dies auch nur auf dem Weg zu einem Schießstand getragen werden dürfen. Selbst dann müssen sie entladen sein und man muß auf den ersten Blick erkennen, dass es sich nicht um richtige Waffen handelt.

Brutaler Diebstahl

Gegen 21.30 Uhr sprach ein Mann auf dem hauptstädtischen Boulevard Royal einen Passanten an und bat diesen um eine Zigarette. Als das Opfer diesem Wunsch nicht nachkam, verpasste der Fremde ihm kurzerhand einen Faustschlag ins Gesicht und stahl ihm ein iPhone und die Brieftasche.



Dieb flüchtet beim Anblick der Polizei

Als am Samstagabend um 22.20 Uhr eine Polizeistreife auf der Boulevard Kennedy in Esch/Alzette an einem Mann vorbeifuhr, ergriff dieser plötzlich die Flucht in Richtung von einem Waldstück. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten beobachten, wie der Verdächtige dort Gegenstände im Laub zu verstecken versuchte. Beim näheren Hinsehen entpuppten die Objekte sich als Audiogeräte, die der Mann kurz zuvor in einem Laden in Esch/Lallingen entwendet hatte. Der Dieb wurde protokolliert.

Einbrüche zuhauf

Die Polizisten mussten zudem sechs Einbrüche in Häuser und eine Kleiderwäscherei in Petingen, Düdelingen, Berchem und Luxemburg zu Protokoll nehmen.