(SH) - Eine böse Überraschung erlebte der Verwalter eines Autohauses "Op der Strooss" in Heffingen am Donnerstag. An 18 Neuwagen wurden die Alufelgen samt Bereifung entfernt und entwendet.



Die Fahrzeuge wurden mit Hilfe von alten Reifen aufgebockt, um die Felgen abzumontieren. Dabei wurden mehrere Wagen beschädigt.

Der oder die Täter waren in der Nacht zum Donnerstag auf das Grundstück gelangt, nachdem sie eine Umzäunung aufgeschnitten hatten.