(tom/LW) - Eine Polizeistreife wurde, als sie die route du Vin in Grevenmacher befuhr, darauf aufmerksam, dass es auf dem Campingplatz zu einer größeren Feuerentwicklung gekommen war. Auf dem Gelände mussten die Beamten feststellen, dass zwei Wohnwagen lichterloh brannten. Die Feuerwehr Grevenmacher war rasch vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Eine genaue Brandursache konnte vorerst nicht ermittelt werden. Der Mess- und Erkennungsdienst wurde mit einer Untersuchung beauftragt.

Bereits am frühen Donnerstagabend hatte es in Bettemburg in der rue de la Gare auf einer Baustelle gebrannt. Kurz darauf war in Howald Müll in Brand geraten. Verletzt wurde jeweils niemand.