Von Laurent Schüssler.



Wer an Frisingen denkt, dem kommt für gewöhnlich die schnurgerade, von vielen Tankstellen gesäumte „Rue Robert Schuman“ in den Sinn. In unmittelbarer Nähe zur französischen Grenze überquert sie die ins Saarland führende A13. Dort, am Kreisel Frisingen, befindet sich auch die landesweit traurige Berühmtheit erlangte Auffahrt Richtung Deutschland, die selbst 14 Jahre nach der Eröffnung der sogenannten Saarautobahn noch geschlossen bleiben muss.



Unter der Woche quälen sich hier am Morgen Abertausende Wagen von Frankreich nach Luxemburg und nehmen am Abend den umgekehrten Weg ...