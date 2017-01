(SH) - Vor Gewalt nicht zurück schreckten Ladendiebe am Mittwochnachmittag in der Grand-Rue in Ettelbrück. Zwei Männer hatten gegen 16 Uhr ein Schuhgeschäft betreteten. Als die Verkäuferin bemerkte, dass einer der Männer Ware hinter seinem Rücken versteckte, sprach sie ihn darauf ein. Eine Antwort erhielt sie nicht. Stattdessen schubste der Mann die Frau zur Seite und bedrohte sie mit einem Messer. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung Bahnhof.



Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Einer der Männer ist von normaler Statur, hat kurze schwarze Haare, trägt einen Dreitagebart und war mit einer blauen Weste, einem weißen Pullover und einer schwarzer Hose bekleidet. Der andere trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Jacke sowie eine Jeanshose. Er hatte eine weiße Tüte bei sich.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.