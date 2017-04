(che) - Eine Frau wurde am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr angefahren. Die Passantin ging über den Zebrastreifen in der Avenue J.F. Kennedy in Ettelbrück, als eine herannahende Fahrerin die Fußgängerin übersah - und mit ihrem Wagen streifte.



Die Fußgängerin fiel zu Boden und zog sich Prellungen zu. Die Fahrerin blieb jedoch sofort stehen, um der Frau zu helfen. Die Leichtverletzte wurde anschließend mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.