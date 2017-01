(che) - Mehrere Trunkenbolde waren am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag unterwegs.



So meldete gegen 22 Uhr eine Wirtsfrau in Esch der Polizei, dass ein betrunkener Kunde seine Rechnung nicht begleichen wollte. Im Lokal in der Rue Zéon Bernard fanden die Beamten den Mann vor, er konnte sich kaum noch auf den Beinen halten.



Nach längeren Gesprächen erklärten sich die Freunde des Mannes bereit, die Forderung zu begleichen. Daraufhin fuhren die Polizisten den Mann nach Hause. Dieser löste aber auf einmal den Sicherheitsgurt und griff nach vorne.

So entschieden sich die Beamten kurzfristig dazu, den stark angetrunkenen Mann zunächst einmal ins Krankenhaus und nicht nach Hause zu bringen. Im Anschluss daran verbrachte der Mann die Nacht in einer Arrestzelle.

Ebenfalls in Esch, diesmal am Boulevard J.F. Kennedy, meldete sich ein Anrufer bei der Polizei und erklärte, er würde vor einem Lokal bedroht werden. Die Beamten fanden einen Mann vor, der mehrmals gegen die Hausfassade des Lokals lief. Er verweigerte es, sich auszuweisen und nahm einen Kampfhaltung gegenüber den Beamten ein. Auch er musste die Nacht in der Arrestzelle verbringen.



Zu einem ähnlichen Vorfall kam es gegen 23 Uhr in der Route d´Arlon in Strassen. Ein Lokalgast verpasste einem anderen Gast einen Faustschlag. Bevor es zur Eskalation kam, ging ein dritter Mann dazwischen. Wie sich herausstellte, hatte der Mann zuvor die Eingangstür des Nachbarhauses zertrümmert. Die Nacht durfte auch er in Gewahrsam verbringen.



Im Zickzack in Diekirch unterwegs



In Diekirch schließlich war gegen 00.45 Uhr ein Fahrzeug unterwegs, welches in Zickzack-Linien durch die "Rue de Stavelot" gesteuert wurde. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und kontrollierte ihn an seiner Wohnadresse. Dabei stellten die Beamten bei einem ersten Test fest, dass der Fahrer unter starkem Alkoholeinfluss litt. Als ein weiterer Atemlufttest durchgeführt werden sollte, verweigerte der Mann diesen. Auch einer Blutentnahme willigte er nicht ein.

Beim Verlassen der Polizeidienststelle verkündete der Mann zudem, er habe den Beamten einen unechten Führerschein ausgehändigt, mit dem echten Papier würde er weiterfahren.