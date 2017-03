(jag) - In einer Arztpraxis in Esch/Alzette ist am Montagmorgen ein verdächtiges Paket abgeliefert worden. Beim Öffnen klagten mehrere Personen über Übelkeit und Atembeschwerden. Die Praxis in der rue St. Vincent wurde daraufhin evakuiert und bis 13.00 Uhr abgeriegelt. Anschließend konnten die Bewohner wieder in ihre Häuser. Laut Polizei sei einer Arzthelferin beim Öffnen des Behälters mit einer unbekannten Flüssigkeit unwohl geworden.



Die Substanz wurde von der Staatsanwaltschaft für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Vor Ort waren unter anderem Spezialisten des Zivilschutzes sowie Mitarbeiter der Gesundheitsverwaltung. Wie die Prozeduren dies vorsehen, wurde das "Haut commissariat à la protection nationale" in Kenntnis gesetzt.