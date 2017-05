(SH) - Bei einem Verkehrsunfall wurde ein Radfahrer am Dienstagmorgen schwer verletzt. An der Kreuzung des Boulevard J.F. Kennedy mit der Rue d'Audun in Esch/Alzette wurde der Radfahrer gegen 8.25 Uhr nach einer Vorfahrtsmissachtung frontal von einem Fahrzeug erfasst. Der schwer verletzte Radfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht, das implizierte Auto abgeschleppt.

Unter Alkoholeinfluss war es am Montag gegen 18.15 Uhr in Leudelingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Verkehrsteilnehmer missachtete in der Auffahrt zur A4 eine Kurve und fuhr geradeaus ins Gebüsch. Da der Mann versuchte, den Wagen in den Hecken zu wenden, verkeilte sich das Auto. Da der Fahrer zu viel Alkohol getrunken hatte, wurde der Führerschein eingezogen.



