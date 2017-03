(SH) - Ein Laskraftwagenfahrer hat sich schwer an der Hand verletzt, als er am Freitag gegen 8.30 Uhr in der Rue de Walerbroch in Diekirch von seinem Anhänger klettern wollte. Der Mann war mit der Hand zwischen einem Pfosten aus Eisen und einer Holzverkleidung hängen geblieben. Er misste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Gewerbeinspektion (ITM) wurde von der Polizei über den Arbeitsunfall in Kenntnis gesetzt.