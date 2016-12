(lb) - Sehr angsteinflößend waren vier Männer, die in der Nacht auf Freitag gegen 1 Uhr morgens ein Café in der Grand-Rue in Diekirch überfielen. Die Bedienung bedrohte einer von ihnen mit einer Feuerwaffe. Alle vier hatten das Gesicht mit einem Schal vermummt, und die Kapuze ihres Jogginganzugs über den Kopf gezogen.

Die Männer ergriffen die Flucht nachdem sie die Tageseinnahmen sowie diverse alkoholische Getränke erbeutet hatten. Zu Fuß flüchteten sie in Richtung Rue du Pont.



Daraufhin entschied die Wirtsfrau, sich und die verbleibenden Gäste aus Sicherheitsgründen in ihrem Lokal einzusperren. Offensichtlich wollte sie alle Beteiligten vor einem weiteren Überfall schützen und die Ankunft der Polizeibeamten abwarten.

Die Polizei leitete eine sofortige Fahndung in der Umgebung ein - jedoch ohne Erfolg. Die vier Täter seien laut Zeugenaussagen von dunkler Hautfarbe gewesen und hätten alle vier dunkle Jogginganzüge und Handschuhe getragen.



Die Staatsanwaltschaft wurde über den Tatbestand informiert und forderte die Beamten des Mess- und Erkennungsdienstes an, um die Spuren vor Ort zu sichern.