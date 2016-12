(SH) - Wer in der Silvesternacht nicht auf seinen eigenen Wagen zurückgreifen will, darf aufatmen. Denn der Bus- und Zugdienst wird quer durchs Land verstärkt werden. Dies teilte der "Verkéiersverbond" am Mittwoch mit.



Alle CFL-Züge werden in der Nacht zum Sonntag nach gewohntem Zeitplan fahren. Zudem wird zwischen Mitternacht und 6 Uhr auf den Strecken Ulflingen - Rodange (über Luxemburg und Esch/Alzette), Wasserbillig - Rodange (über Luxemburg und Dippach) sowie Luxemburg - Kleinbettingen jeweils in beide Richtungen ein zusätzlicher Zug pro Stunde fahren.



Die Busse der CFL, RGTR und TICE fahren am Samstag bis in die Nacht hinein nach gewohntem Zeitplan. In der Stadt Luxemburg werden die Busse der Linien 2, 4, 5, 6, 11, 18, 21, 28 und 30 bis 5.30 Uhr alle 30 Minuten fahren, der Nachtbus CN1 wird bis 6.30 Uhr alle 15 Minuten zirkulieren.



Am 1. Januar werden die Busse der AVL, CFL und RGTR ab 8 Uhr fahren. Die TICE-Busse zirkulieren nach Feiertagszeitplan.



Auch der Call-a-Bus-Dienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität wurde ausgeweitet, dies bis 5 Uhr am Morgen des 1. Januar. Die Fahrten können unter der Nummer 4796-4797 gebucht werden.

Auch weitere Gemeinden werden spezielle Busdienste anbieten. Über die genauen Zeitpläne informieren die jeweiligen Kommunen.



Für weitere Informationen stehen die "Mobilitéitszentral" (Tel.: 2465-2465), der Busdienst der Stadt Luxemburg (Tel.: 4796-2975), CFL (Tel.: 2489-2489) und TICE (Tel.: 57423-999) zur Verfügung.

