(vb) – Explodierende Chinakracher und Raketen verschmutzen die Luft: In der Silvesternacht ist die Feinstaubbelastung so hoch wie an keinem anderen Tag des Jahres. Laut der Luxemburger Umweltverwaltung war das Wetter diesmal noch günstig.

Besonders in den Städten ist die Luft in der Silvesternacht zum Schneiden dick. Grund ist das Feuerwerk, das für viele Luxemburger einfach zum Jahreswechsel dazu gehört. Doch die freudige Knallerei hat auch ihre Kehrseite: Denn wenn der Treibsatz aus Schwarzpulver sowie bei Raketen zusätzlich Metallspäne verbrennt, entsteht jede Menge dichter Rauch. Dieser enthält Feinstaub, der von Menschen eingeatmet werden kann und in der Lunge für Probleme sorgt.

In Luxemburg messen drei Stationen in Esch-Alzette, Luxemburg-Stadt und Beidweiler die Konzentration von Feinstaub in der Luft. Die aktuellen Messwerte finden sich hier. Besonders in den zwei Städten wurden rund um Mitternacht stark erhöhte Werte von 100 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft erreicht. „Vor einem Jahr waren die Werte noch sehr viel höher. Damals hatten wir in Esch einen Stundenwert von 500 Mikrogramm“, sagt Pierre Dornseiffer, Koordinator beim „Service des émissions atmosphériques“ im Umweltamt.



Hier eine Grafik der Umweltverwaltung zur Feinstaubbelastung der letzten Tage. Deutlich zu sehen: Die Belastungsspitze in der Silvesternacht.