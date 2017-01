In Clerf war es in der Nacht zu einem Brand gekommen.

Foto: Roland Arendt

(SH) - Großeinsatz für die Rettungskräfte mitten in der Nacht. In der Grand-Rue in Clerf war am Mittwoch gegen 2 Uhr in einem Haus ein Feuer ausgebrochen. Fünf Personen zogen sich dabei eine Rauchvergiftung zu.



Im Einsatz waren neben der Polizei die Feuerwehren aus Clerf, Wintger, Kiischpelt und Hosingen sowie ein Rettungswagen aus Wiltz, zwei Rettungswagen aus Hosingen, einer aus Ulflingen und der SAMU aus Ettelbrück.