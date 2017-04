(SH) - In der Garage eines Hotels in der Grand-Rue in Clerf brach am späten Samstagabend aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus.



Die Angestellten hielten das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle, gelöscht werden konnte es jedoch erst von den Fachkräften.



Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein hoher Sachschaden. Das Hotel sowie zwei Mehrfamilienwohnhäuser mussten kurzzeitig evakuiert werden.



Die Staatsanwaltschaft beauftragte die Kriminalpolizei mit der Ermittlung der Brandursache.



Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Clerf und Wintger sowie Rettungswagen aus Hosingen und Ulflingen.



