(na) - Es war zwischen 21 und 23.30 Uhr in der Nacht zum Sonntag als die Polizei mit einem Spurhund Drogenkontrollen in mehreren Bahnhöfen durchführte. Fündig wurden sie in den Bahnhöfen von Ettelbruck und Esch/Alzette.



Ebenfalls im Zug zwischen Esch und Luxemburg, sowie auf der Nordstrecke schlug der Hund positiv an. Dies bei insgesamt sieben Personen. Sichergestellt wurden u.a. Marihuana und Kokain, teilte die Polizei mit.

Ein Mann benahm sich den Polizisten "so unkooperativ" gegenüber, dass er im Passagearrest untergebracht werden musste, ist weiter im Polizeibericht nachzulesen.



Schnell ein Päckchen im Mülleimer



Als der Hund bei einer Person bei einer weiteren Kontrolle in Esch anschlug, versuchte der Verdächtige ein Päckchen in den Mülleimer zu werfen. Bei ihm wurden mehrere Kugeln Kokain, zwei Mobiltelefone und Bargeld gefunden.



Die Staatsanwaltschaft ordnete einen Test im Scanner an. So konnten weitere Spuren von Drogen gefunden werden. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft verhaftet.