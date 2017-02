(che) - Wie die Polizei mitteilt, haben sich am Mittwochmorgen mehrere besorgte Bürger bei der Polizei gemeldet - sie hatten keinen Strom.



Wie Creos mitteilt, wurde während zwei Stunden die Stromversorgung in sieben Häusern in der Route de Luxembourg unterbrochen - dies wegen Arbeiten am Stromnetz.



Die Arbeiten wurden bereits am Dienstag durchgeführt - und auch am Donnerstagmorgen soll - ebenfalls zwischen 7 und 9 Uhr - am Netz gearbeitet werden.



Die betroffenen 30 Einwohner von insgesamt sieben Wohnhäusern wurden von Creos vorab informiert.