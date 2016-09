(tom) Der Vermisste André Burghoorn aus Weiswampach ist tot. Burghoorn war am Montagabend mit seinem Wagen in Richtung Belgien oder Holland aufgebrochen. Weder an dem einen noch an dem anderen Zielort war er angekommen, so dass eine Vermisstenmeldung aufgegeben wurde.

Am Freitagnachmittag meldete die belgische Presse, dass der 78-jährige in der Nähe von Houffalize tot auf einem Spazierweg aufgefunden wurde. Die Luxemburger Polizei bestätigte auf Anfrage diese Information.