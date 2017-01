(che) - Wie sudinfo.be berichtet, sollen Belgier, die Luxemburger Autokennzeichen an ihren Fahrzeugen haben, strenger kontrolliert werden. Nur Belgier, die in Luxemburg arbeiten und ein Firmenfahrzeug nutzen, sollen ihr Fahrzeug im Großherzogtum anmelden - so wie gesetzlich vorgeschrieben.



Viele Einwohner Belgiens aber würden die Tatsache ausnutzen, dass es in Luxemburg billiger sei, ein Fahrzeug zu registrieren. Manche Luxemburger Firmen rieten ihren Angestellten sogar dazu, eine Scheinfirma zu gründen, um ihren Wagen so mit allen Vorteilen in Luxemburg immatrikulieren zu können.

Die Behörden in Belgien wollen sich an die Luxemburger Ämter wenden, um gegen diese Masche vorzugehen. Nicht nur die Strafen für die Betrüger sollen erhöht werden, auch die Nutzung der Luxemburger Kennzeichen soll auf sechs Monate begrenzt werden.