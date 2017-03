(che) - Am Montagabend gegen 21.40 Uhr entlud eine Familie in der Rue St. Michel in Bad Mondorf gerade ihr Fahrzeug, als ein vorbeifahrender Wagen die offen stehende Autotür beschädigte und in Richtung Ellingen weiterfuhr.



Ein Zeuge verfolgte den flüchtigen Wagen und setzte die Polizei in Kenntnis.

Die Unfallverursacherin stand unter Alkoholeinfluss, der Führerschein wurde eingezogen.