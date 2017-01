(dpa) - Bei einem Wohnhausbrand im saarländischen Schwalbach-Elm sind drei Menschen ums Leben gekommen - unter ihnen ein fünf Jahre altes Kind. Zwei Menschen kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Saarbrücken mitteilte. Das Feuer war am Montag im ersten Stock eines Zweifamilienhauses ausgebrochen. Die Ursache war zunächst unklar.



Die neun Jahre alte Tochter der Familie hatte das Feuer bemerkt und ihre Großmutter zu Hilfe gerufen, die im Erdgeschoss wohnte. Während die beiden Verletzungen davontrugen, kam für den 36 Jahre alten Vater und die 34 Jahre alte Mutter des Mädchens sowie für ihren fünf Jahre alten Bruder jede Hilfe zu spät. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der Saarländische Rundfunk hatte zuvor über das Feuer berichtet.