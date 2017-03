(LW) - Gegen 03.15 Uhr am frühen Samstagmorgen wurde ein Mann in der Avenue de la Gare in Luxemburg Opfer des sogenannten Antanztricks. Der Mann wurde von drei Tätern angetanzt und umarmt. Die Täter machten den Anschein als seien sie betrunken. Unmittelbar danach bemerkte das Opfer den Diebstahl seiner Brieftasche.



Gegen 05.35 Uhr meldete sich das Opfer erneut bei der Polizei und gab an die Täter wiedergesehen zu haben. Die drei Personen konnten kurz darauf von der Polizei angetroffen und zur Dienststelle verbracht werden. Dort wurden die drei einer Körperdurchsuchung unterzogen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde Anzeige erstattet und einer der Täter wurde erkennungsdienstlich behandelt.

