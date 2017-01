(tom/LW) - Am Sonntag gegen 23 Uhr meldete sich eine Frau bei der Polizei. Ihr Handy sei gestohlen worden, sie habe es geortet und den Täter in der Bahnhofsgegend gesehen. Als der Mann in der rue Origer von der Polizei angesprochen wurde, stellten die Beamten fest, dass er vermutlich eine größere Menge Drogen im Mundraum versteckt hatte.



Er spuckte mehrere Kugeln aus, widersetzte sich jedoch der Festnahme, sodass es zu einem Handgemenge kam. Während der Fahrt zur Dienststelle wurde dem Festgenommenen plötzlich übel, sodass die Beamten den Notarzt verständigten. Alle sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen waren jedoch vergebens. Der 60-Jährige verstarb noch vor Ort. Mess- und Erkennungsdienst sowie IGP wurden informiert. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Autopsie zur Klärung der Todesursache an.