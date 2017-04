Von Jacques Ganser



Mit den ersten Frühlingsblüten taucht auch das leidige Thema Littering wieder auf: Wer die Augen auf die Straßenränder richtet, sieht wenig Erbauliches. Zigarettenpackungen, Getränkedosen, Plastikflaschen, Fastfood-Verpackungen. Das Problem ist nicht neu, es nimmt an Intensität aber eher zu als ab. Zwar gibt es landesweit freiwillige Sammelaktionen und auch die Mitarbeiter der Straßenbauverwaltung sind eifrig am säubern, doch an der Wurzel gepackt wurde das Problem bisher nicht wirklich. Dabei ist Littering nicht nur eine Frage der Umwelt und der Hygiene, es führt in verschiedenen Vierteln auch zu sozialer Verrohung. Wo bereits Müll liegt, wird gerne weiterer Müll entsorgt.

Papier, Glas, Kunststoff



Während Papier und Zigaretten nach zwei bis drei Jahren verrotten, braucht eine Blechdose dazu bereits 10 bis 100 Jahre. Kunststoff und Glas können sogar mehrere tausend Jahre überdauern. 2008 und 2015 hatte die Umweltverwaltung Studien durchführen lassen, um die Menge und die Zusammensetzung dieses Mülls zu erfassen. 2015 wurde eine systematische Analyse in den Gemeinden durchgeführt. Sowohl die Gemeinden also auch die Straßenbauverwaltung geben in der jüngsten Studie an, dass Verpackungsmüll mit einem Gesamtgewicht von über 60 Prozent den größten Anteil des aufgesammelten Drecks ausmacht. Hauptsächlich Plastikflaschen und Getränkedosen – beispielsweise Dosenbier und Energiedrinks – werden aufgesammelt.



Was das eingesammelte Volumen betrifft, so kommen auf einen Einwohner rund 1,9 Kilo Abfall durch Littering. Das Gesamtaufkommen illegal abgelagerten Mülls wird laut dieser Studie auf 950 bis 1.200 Tonne pro Jahr geschätzt. Die Straßenbauverwaltung, die den Müll entlang der Autobahnen einsammelt, hatte im Jahr 2014 nicht weniger als 35 Tonnen erfasst. Das sind 216 Kilogramm pro Kilometer Autobahn. Die Gesamtkosten für die Säuberung und Entsorgung wurden in der gleichen Studie auf bis zu 1,9 Millionen Euro für das Jahr 2014 geschätzt. Und Schaden entsteht auch den Landwirten. Der Müll wird verweht und landet in den Feldern. Dort kann er schaden bei Weidetieren anrichten oder Anpflanzungen verunreinigen.

Strafe oder Aufklärung?



Was also ist zu tun? Natürlich steht die Bestrafung als erste Möglichkeit an. Mit dem neuen Abfallgesetz haben Beamte der Polizei, des Zolls und der Umweltverwaltung die Möglichkeit, Strafzettel auszuteilen. Allerdings ist die Kontrolle in der Praxis sehr schwierig.



Von riesigen Abfallkörben am Straßenrand, wie man sie in den Niederlanden findet, hält man im Umweltministerium nicht sehr viel. "Man gibt das falsche Signal: Schmeißt den Müll raus und wir sammeln ihn ein," so Pressesprecher Olaf Münichsdorfer. Auch drastische Strafen wie beispielsweise in den USA finden im Ministerium nicht wirklich Anklang. Deshalb setzt man lieber auf Aufklärung. Eine neue Plakataktion soll während der Sommermonate zu sauberem Verhalten anregen.