(chr) - Durch Teambuilding und Zusammenarbeit anderen Menschen in Not helfen. Das ist der Grundsatz des „Humanitarian Intervention Team Luxembourg“ (HIT), zu dem seit dem 1. Januar diese Jahres 25 weitere Mitglieder gehören. Den frisch ausgebildeten Helfern wurde am Mittwochabend symbolisch ihre Weste für den Einsatz in Krisengebieten übergeben. Dabei dankte Innenminister Dan Kersch den Freiwilligen für ihren Mut und ihre zukünftige Arbeit und bezeichnete sie als „die besten Botschafter, die wir in die Welt schicken können, um Luxemburg zu repräsentieren.“

Es sei das erste Mal, dass eine solche Ausbildung in Luxemburg stattgefunden habe, erklärt Gilles Hoffmann, Gruppenchef der „Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire“ im Außenministerium.

Unterschiedliche Aufgaben



Während ihrer einjährigen Ausbildung mussten sich die Ehrenamtlichen unterschiedlichen Aufgaben unterziehen. Das Volontariat begann mit einem Kennenlernwochenende, bei dem Teambuilding an erster Stelle stand. Nach mehreren unterschiedlichen Schulungen endete die Ausbildung mit einer Übung auf dem Militärcamp Lagland in Belgien. Von Geiselnahmen bis hin zu Hinterhalten mussten die Freiwilligen die Simulationen vor allem durch Zusammenarbeit bewältigen.

„Wenig Schlaf, viel Stress und trotzdem einen klaren Kopf zu behalten, das war schwierig. Diese Übung zerrte an unseren Nerven. Hier ging man an seine Grenzen“, meint Judith Fritsch, eine der Ausgebildeten des HIT.

Von Tunesien bis Nepal

Im Jahr 2015 hatte HIT einen Aufruf zur Rekrutierung gestartet, bei dem sich 25 Interessierte meldeten. Um an der Ausbildung teilnehmen zu können, mussten die Interessierten bestimmte technische Voraussetzungen erfüllen.

Seit 2005 werden regelmäßig luxemburgische Ehrenamtliche weltweit in den Einsatz in Krisengebiete, wie Tunesien, Nepal, oder die Philippinen, geschickt. Das HIT besteht aus dem „Technical Assistance and Support Team“ (TAST), „Flood Rescue Using Boats“ (FRB) und „Humanitarian Logistics Support“ (HLS).

Was bleibt am Ende dieser Ausbildung? Neues Wissen, neue Freundschaften und eine einmalige Lebenserfahrung. Darin sind sich alle einig.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.