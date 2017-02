(fwa) - Lärm, Schmutz und Gestank, dem will sicher niemand ausgesetzt sein. Doch genau dies befürchtet die Gemeinde Lintgen für die Bewohner von Gosseldingen angesichts der geplanten Hühnerfarm vor Ort. In der Sitzung des Gemeinderats vom vergangenen 11. Januar hatte es deswegen Kritik an die Adresse des zuständigen Ministeriums für nachhaltige Entwicklung gehagelt, da dieses am 12. Dezember 2016 die Erlaubnis für eine Geflügelfarm mit 6.000 Hühnern gegeben hatte.

Stein des Anstoßes ist die direkte Nachbarschaft zu Wohnhäusern in Gosseldingen ...