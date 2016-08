(SH) - Am Dienstag hatte das Nachhaltigkeitsministerium bereits vom Baden im Stausee abgeraten. Am Mittwoch konnte man keine Entwarnung geben. Wie die ersten Analysen ergaben, befinden sich unter den Algen, die sich in den vergangenen Tagen im Wasser vermehrt haben, drei Arten, die eventuell Giftstoffe erzeugen können, die schädlich für die Gesundheit sein können.

Wie das Wasserwirtschaftsamt weiter mitteilt, wird nicht nur vom Schwimmen im See abgeraten, auch Fische aus dem Oberstausee sollen nicht verzehrt werden. Des weiteren sollen Hundebesitzer darauf achten, dass ihre Tiere kein Wasser aus dem See trinken. Der Konsum des Trinkwassers ist unterdessen nicht bedenklich.

Weitere Analysen werden durchgeführt



Wer kürzlich im See gebadet hat und sich nicht wohl fühlt, soll seinem Arzt mitteilen, dass er eventuell mit giftigen Algen in Kontakt gekommen ist.

In den kommenden Tagen und Wochen werden weitere Analysen durchgeführt, um genauer zu bestimmen, ob und welche Giftstoffe sich im Wasser befinden.

Das Wasserwirtschaftsamt teilt weiterhin mit, dass gemäß eines großherzoglichen Reglements die Badesaison ab dem 1. September - also ab Donnerstag - beendet ist.