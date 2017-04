(lb) - Allgemein gilt: Wer im Gegenverkehr ein Polizeiauto erblickt, sollte wohl besser nicht zu sehr auf das Gaspedal drücken. In der Nacht auf Mittwoch tat ein Autofahrer in Roeser aber genau das Gegenteil und lenkte so die Aufmerksamkeit der Polizisten auf sich. Er kam der Polizeistreife mit einer solchen Geschwindigkeit entgegen, dass die Beamten sofort wendeten und die Verfolgung aufnahmen.



Der Fahrer überholte daraufhin mehrere Autos und versuchte offensichtlich vor den Beamten zu flüchten.



Nachdem ein Überholversuch von einem Lastkraftwagen scheiterte, konnte der Fahrer schlussendlich gestoppt werden.



Es dauerte nicht lange, bis die Beamten beim Fahrer einen Alkoholgeruch wahrnahmen. Der anschließende Alkoholtest ergab, dass der maximal zulässige Höchstwert um das Doppelte überschritten war. Weiter stellte sich heraus, dass der Fahrer seit 2016 keinen Führerschein mehr besitzt.