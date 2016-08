(str) - Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Luxemburg im Jahr 1947 war es in den letzten zehn Augusttagen nie so heiß wie in diesem Jahr. Am vergangenen Freitag hat die Meteolux-Wetterstation am Flughafen einen Rekordwert von 34,9 °C gemessen.



Es sei sehr selten, dass die Temperaturen Ende August die 30 Grad-Grenze überschreiten würden, so der staatliche Wetterdienst ...