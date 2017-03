(jag) - Die beiden historischen Häuser in Heinerscheid sollen nun doch als nationale Monumente klassiert werden. Dies bestätigte uns der Clerfer Bürgermeister Emil Eicher. "Ich habe Post vom Kulturministerium bekommen. Dort wird unser Gemeinderat aufgefordert in seiner nächsten Sitzung ein Gutachten auszustellen. Wir werden uns einer Klassierung natürlich nicht widersetzen", so Eicher.

Betroffen sind zwei für die Ardennen typische Wohngebäude in Heinerscheid. Sie stammen aus den Jahren 1792 beziehungsweise 1852. Der Besitzer wollte beide Gebäude abreißen und plante Neubauten. Dies wird wegen der Prozedur jetzt nicht mehr möglich sein.

"Der Besitzer des Hauses mit der Nummer 4 hat mir Fotos von den Innenräumen geschickt. Das Haus wurde vor zwei Jahren renoviert und sieht von außen tadellos aus. Allerdings gibt es sehr große Feuchtigkeitsprobleme im Inneren, die Pilze sprießen aus dem Mauerwerk."

Eicher sieht nun den Staat in der Pflicht. Wenn er die Gebäude klassiere, müsse er auch die finanzielle Last der Renovierung tragen. Staatlich klassierte Gebäude werden dabei mit 50 Prozent bezuschusst, kommunal klassierte Gebäude nur mit 25 Prozent.



"Ich hoffe sehr, dass Eigentümer und Staat nun schnell eine Einigung finden", so Eicher.