(str) - 22 Jahre dafür, dass sie bei einem gescheiterten Überfall auf das G4S-Depot in Gasperich beteiligt waren, bei dem gleich zwei Mal vorsätzlich versucht worden war, Polizisten mit Kriegswaffen zu töten. So lautete das Urteil in zweiter Instanz gegen die Belgier Anouar B., Dogan S. und Cihan G. Ende Februar.



Einen Monat hatten sie nun Zeit, um gegen den Urteilsspruch des Berufungsgerichts vorzugehen ...