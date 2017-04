(str) - Fünf Autos waren vergangene Woche in einer Nacht gestohlen worden. Das ist auch angesichts der beachtlichen Menge an Fahrzeugen, die in Luxemburg Dieben zum Opfer fallen, eine hohe Zahl.



242 Wagen waren im vergangenen Jahr in Luxemburg als gestohlen gemeldet worden. Das sind deren zwischen vier und fünf pro Woche und weit weniger als noch 2015. Da waren nämlich noch in einem Jahr 302 Autos in Luxemburg abhanden gekommen.



Wie die Polizei in ihrer Kriminalitätsstatistik hervorhebt, ist dieser Rückgang auf die verbesserte internationale Zusammenarbeit und insbesondere auf das Schengener Informationssystem zurückzuführen. Dieses erlaubt die direkte Abfrage von Datensätzen – etwa zu gestohlenen Fahrzeugen aus 28 europäischen Ländern.

Zudem gibt es auch Fortschritte bei der Diebstahlsicherung durch die Automobilindustrie.

Schwachstelle „Keyless“



Doch auch die Diebe machen vor technischen Weiterentwicklungen nicht halt. So nutzen sie etwa eine bekannte aber immer noch nicht behobene Schwachstelle in der Diebstahlsicherung aus: Das „Keyless Go“-System.



Dieses erlaubt es Fahrzeughaltern, ihren Wagen zu entriegeln und zu starten, ohne den Schlüssel aktiv zu betätigen. Der Kontakt erfolgt über ein automatisches Funksignal.



Was komfortabel für den Fahrer ist, ist es auch für den Dieb. Er fängt das Signal des Schlüssels oftmals direkt an der Haustür mit einem Scanner ab. Die meisten Menschen bewahren ihren Schlüssel bekanntlich in Türnähe auf.



Hat er das Signal bis empfangen, braucht er es nur noch zu reproduzieren, in den Wagen einzusteigen und weg zu fahren. Wie viele Wagen auf diese Weise gestohlen wurden, ist nicht nachvollziehbar.

2016 wurden allerdings auch vier Fahrzeuge bei einem „Car-Jacking“, also mit Gewaltanwendung oder -drohung, gestohlen. Zwölf Autos wurden zudem bei Hauseinbrüchen entwendet.



70 Prozent in den Kantonen Luxemburg und Esch



Knapp 40 Prozent der Autodiebstähle erfolgten im Kanton Luxemburg, etwas mehr als 30 Prozent im Kanton Esch/Alzette.



Von den 242 in Luxemburg gestohlenen Wagen wurden 130 wiedergefunden – übrigens zwei Dritteln davon im Großherzogtum. Mehr als 40 Prozent wurden gar innerhalb von drei Tagen entdeckt, knapp 34 Prozent binnen einem Monat.



Notiz am Rande: Auf 242 gestohlene Autos kamen 2016 knapp 186 entwendete Fahrräder.