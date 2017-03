(vb) – Heute vor 55 Jahren hat sich zum ersten Mal ein Flugzeug der Luxair in die Lüfte geschwungen. Damit begann der Aufstieg des Findel, der bis heute ungebrochen anhält.

Es war ein großer Moment für die Luftfahrt in Luxemburg. Zwar besaß Luxemburg als Nato-Mitglied seit 1948 einen internationalen Flughafen mit einer 2000 Meter langen Landebahn, doch außer einigen wenigen Flügen nach Brüssel tat sich nicht viel. Anfang der 60er Jahre war schon absehbar, dass Luxemburg Sitz mehrerer europäischer Institutionen werden und mithin Flugverbindungen in die Nachbarländer benötigen würde. Die 1948 gegründete Luxembourg Airline Company wurde umgestaltet und bekam mit „Luxair - Société Luxembourgeoise de Navigation Aérienne“ einen neuen Namen.

Am 31. März erhob sich dann der Jungfernflug mit Ziel Paris. An Bord der geleasten Fokker F-27 Friendship war viel Prominenz. Das gewöhnliche Volk kam erst später mit Zielen wie Palma de Mallorca in die Passagierkabine.



So bequem reiste man im Inneren der Fokker Friendship.

Foto: Archiv LW

Ein Jahr nach dem Jungfernflug kaufte die Luxair ihr erstes Flugzeug, ebenfalls eine Fokker Friendship, einige Jahre später waren es schon drei Fokker und eine Vickers Viscount kam noch dazu. Das Logo der Luxair bestand damals aus einem zum Dreieck stilisierten L und dem Luxemburger Löwen.



Einen großen Aufstieg nahm auch der Findel. Von einem reinen Provinzflughafen mit nur sporadischem Flugbetrieb entwickelte er sich zu einer ernstzunehmenden Drehscheibe des Luftverkehrs mit zuletzt drei Millionen Passagieren pro Jahr (2016).